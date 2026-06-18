Fiscalía imputará a mujer por la quema de la Subalcaldía del Distrito 8 en El Alto

Las investigaciones por los violentos incidentes registrados la tarde del miércoles 17 de junio en el Distrito 8 de El Alto avanzan por la vía penal. El fiscal de materia, Weimar Molina, informó que el Ministerio Público ya cuenta con una persona de sexo femenino aprehendida y que en las próximas horas se presentará su imputación formal, solicitando la medida cautelar más extrema.

Según el reporte oficial de la Fiscalía, la turba que asaltó las instalaciones ediles provocó graves destrozos materiales que incluyeron la incineración de una motocicleta y severos daños a una camioneta municipal. Asimismo, cuando los efectivos de la Policía Boliviana intervinieron para repeler el ataque delictivo, el vehículo policial resultó apedreado y dañado, lo que dio origen a la apertura de un segundo proceso penal.

"Los delitos (investigados) son instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Se establece que las instalaciones de la subalcaldía, en este caso del Distrito 8, es un bien del Estado, así como el vehículo policial", detalló el fiscal Molina, confirmando además que otras cuatro personas se encuentran bajo investigación.

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