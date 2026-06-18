Dictan seis meses de prisión preventiva para la mujer que asesinó a su pareja en Cochabamba

El Juzgado de Instrucción y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Número 6 determinó la detención preventiva por el lapso de seis meses para la mujer acusada de asesinar a su concubino en la zona sur de la ciudad. La imputada ya fue trasladada al penal de San Sebastián Mujeres para cumplir con la medida.

El trágico hecho ocurrió luego de una discusión motivada por celos, circunstancia en la que la mujer atacó a su pareja, apuñalándolo en varias ocasiones con un arma blanca.

El abogado Armando Fuentes informó sobre el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares, destacando que el caso se investiga bajo la tipificación de asesinato gracias a la intervención del Ministerio Público.

"La suscrita jueza ha determinado la detención preventiva por el plazo de seis meses en el recinto penitenciario de San Sebastián Mujeres de la ciudad de Cochabamba, en la cual en la audiencia de medidas cautelares se ha podido determinar los riesgos de fuga y obstaculización", señaló Fuentes.

Durante la audiencia, la acusada hizo uso de su derecho a la defensa material para dar su versión sobre la procedencia del arma homicida. Según el jurista, la mujer declaró que el objeto punzocortante lo había recogido previamente en la vía pública y que lo llevaba consigo al momento del altercado.

Las autoridades continuarán con las investigaciones durante el periodo de detención preventiva establecido para esclarecer la totalidad de los hechos.

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