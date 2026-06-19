Armada intercepta embarcación con 230 litros de combustible en el lago Titicaca

La Armada Boliviana, a través del Grupo de Tarea 1.6 “Titicaca” y la Capitanía de Puerto Menor “Huatajata”, interceptó una embarcación de procedencia peruana presuntamente involucrada en el transporte irregular de combustible en aguas del Lago Titicaca.

De acuerdo con un reporte institucional, la intervención se realizó aproximadamente a ocho kilómetros de la localidad de Chua Marca, en el departamento de La Paz, donde el personal naval detectó una embarcación tripulada por un ciudadano de nacionalidad peruana que transportaba 230 litros de gasolina especial distribuidos en diferentes envases.

Foto: Embarcación que fue incautada tras reporte de traslado de combustible mediante el mismo. Fuerzas Armadas.

Como resultado de la operación, se procedió a la aprehensión del ciudadano extranjero, al secuestro del combustible y a la retención de la embarcación empleada para la presunta actividad ilícita, que consistía un bote civil de madera equipado con motor fuera de borda de 40 HP.

La Armada Boliviana explicó que los antecedentes del caso, junto con el combustible incautado, la embarcación y la persona aprehendida fueron ya puestos a conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

“Con estas acciones, la Armada Boliviana reafirma su compromiso con la vigilancia y control de los espacios acuáticos, contribuyendo a la lucha contra actividades ilícitas transfronterizas y a la protección de los intereses estratégicos del Estado”, destacó la institución.

Fuente: ABI



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