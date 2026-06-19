Los bloqueos frenaron sus contratos, pero no sus sueños: Conoce al grupo folclórico Ñawi Bolivia

La crisis generada por los bloqueos también golpea al sector cultural. Integrantes del grupo folclórico Ñawi Bolivia, conformado por cuatro jóvenes de entre 12 y 16 años, comenzaron a realizar presentaciones en las calles de La Paz para obtener ingresos y apoyar a sus familias, tras la suspensión de eventos y contratos.

Presentaciones canceladas

Las adolescentes explicaron que, debido a la paralización de actividades, dejaron de recibir convocatorias para presentaciones y ensayos, por lo que decidieron llevar su música a espacios públicos. Aseguran que, además de recaudar algunas monedas, buscan dar a conocer su talento y mantener vivo el folclore boliviano.

"Los bloqueos nos han cancelado las presentaciones y eso nos ha afectado bastante", señaló Abby, directora del grupo, quien explicó que el proyecto nació hace algunos meses y reúne a jóvenes estudiantes unidas por su pasión por la música.

Siguen adelante

El público destacó el talento de las integrantes y valoró su iniciativa de continuar interpretando música folclórica pese a las dificultades económicas. Las jóvenes señalaron que esperan retomar pronto sus actividades artísticas y recibir nuevas oportunidades para presentarse en escenarios.

Mientras tanto, Ñawi Bolivia continúa ofreciendo presentaciones callejeras como una alternativa para generar ingresos y demostrar que la música puede convertirse en una herramienta de resiliencia en medio de la crisis.

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