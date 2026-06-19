Santa Cruz vuelve a enfrentar largas filas en estaciones de servicio mientras persisten las dudas sobre el volumen real de combustible que está llegando al departamento. La gerente general de Asosur, Susy Dorado, cuestionó las cifras de despacho anunciadas por YPFB y pidió a las autoridades transparentar la información sobre el abastecimiento.

“Si YPFB dice que ha despachado 5 millones, ¿dónde llegaron? Porque a nosotros no llegaron los 5 millones. Mostremos la realidad”, afirmó Dorado al referirse a los reportes oficiales sobre la distribución de carburantes.

Según explicó, durante gran parte de la jornada anterior el suministro fue mínimo. Hasta las 14:00 apenas se habían despachado alrededor de 200.000 litros a nivel departamental. Recién durante la tarde y la noche se registró una mayor actividad logística, permitiendo alcanzar aproximadamente 3 millones de litros distribuidos.

Sin embargo, la representante del sector sostuvo que ese volumen sigue siendo insuficiente para atender la demanda existente.

“Tenemos largas filas. Necesitamos cubrir toda la gente que está en las filas”, señaló.

Dorado recordó que, en condiciones normales, Santa Cruz requiere al menos 3,5 millones de litros diarios para abastecer adecuadamente a la población. No obstante, aseguró que muchas estaciones de servicio continúan sin combustible y que gran parte del producto despachado durante la jornada anterior ya se agotó.

“Todo el combustible que salió el día de ayer, hoy día ya no hay prácticamente nada en los surtidores”, manifestó.

Ante esta situación, Asosur solicitó una mayor intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para supervisar y fiscalizar el proceso de distribución. La organización considera necesario verificar si los volúmenes anunciados por YPFB efectivamente están llegando a las estaciones de servicio.

“Esperamos que la ANH controle, supervise y fiscalice, que es su rol principal, para saber dónde se están yendo esos 5 millones”, indicó Dorado.

La ejecutiva también sugirió revisar la logística aplicada por YPFB para la distribución de combustibles. A su juicio, más allá de las cifras anunciadas, la realidad se refleja en las filas que continúan observándose en los surtidores.

“Nosotros nos basamos en los hechos. Las filas están y el producto no está llegando”, afirmó.

Asosur informó además que más de 100 cisternas permanecen a la espera de ingresar a cargar combustible en la refinería para posteriormente distribuirlo a las estaciones de servicio del departamento.

Respecto a los productos afectados, Dorado señaló que la escasez no solo alcanza al diésel, cuya provisión ya venía registrando dificultades en los últimos días, sino también a la gasolina, cuya falta comenzó a evidenciarse recientemente.

Finalmente, la representante del sector reiteró la necesidad de una coordinación efectiva entre YPFB, la ANH y Asosur para garantizar un abastecimiento continuo. Asimismo, insistió en que la información oficial debe reflejar con precisión la situación real para evitar incertidumbre y especulaciones entre la población.

“Si tenemos 3 millones, digamos 3 millones. Si tenemos 5 millones, digamos 5 millones. Esta incertidumbre genera especulaciones en la ciudadanía y piensa que nosotros estamos ocultando algo, cuando lo único que queremos es cubrir la necesidad de las personas”, concluyó.

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