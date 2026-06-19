Fin de semana largo: así puede saber qué surtidores tienen gasolina

La aplicación móvil “ANH Abastecimiento” permite consultar en tiempo real la disponibilidad de gasolina y diésel en estaciones de servicio de todo el país. La herramienta busca facilitar la planificación de viajes durante el feriado largo del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño.

Ante el incremento de desplazamientos previsto para el feriado nacional del lunes 22 de junio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recordó a la población que cuenta con la aplicación móvil “ANH Abastecimiento”, una herramienta diseñada para brindar información actualizada sobre la disponibilidad de combustibles en las estaciones de servicio del país.

La plataforma permite a conductores y transportistas verificar en tiempo real qué surtidores cuentan con gasolina o diésel, facilitando la planificación de recorridos y reduciendo la incertidumbre al momento de buscar combustible.

¿Cómo utilizar la aplicación?

El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde cualquier teléfono móvil:

• Descargue la aplicación “ANH Abastecimiento” desde Google Play para dispositivos Android o desde App Store para iPhone.

• Al ingresar, seleccione el departamento donde se encuentra y el tipo de combustible que necesita, ya sea gasolina o diésel.

• Revise el mapa interactivo, que muestra las estaciones de servicio cercanas y su nivel de abastecimiento.

• Al presionar sobre el ícono de un surtidor, podrá conocer si la disponibilidad es alta, media o baja.

• También puede utilizar el buscador para consultar una estación específica mediante su nombre o ubicación.

Información en tiempo real

La ANH destacó que la aplicación forma parte de las acciones destinadas a mejorar el acceso a información sobre la distribución de combustibles en Bolivia. A través de esta herramienta, los usuarios pueden identificar puntos de carga disponibles y tomar decisiones más informadas antes de emprender un viaje.

La entidad reguladora exhortó a la ciudadanía a utilizar esta plataforma digital para mantenerse informada sobre el estado del abastecimiento en todo el territorio nacional.

Feriado nacional este lunes

El próximo lunes 22 de junio será feriado nacional en Bolivia por la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. Debido a que la fecha oficial, el 21 de junio, coincide este año con un domingo, el Ministerio de Trabajo determinó trasladar el descanso obligatorio al lunes, medida que alcanza tanto al sector público como al privado.

La jornada generará un fin de semana largo, motivo por el cual se prevé un mayor movimiento de viajeros en carreteras y terminales del país.

Mira la programación en Red Uno Play