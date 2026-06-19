Motociclista herido tras ser impactado por un micro en radial 13

Un accidente de tránsito registrado la noche del jueves en la radial 13 dejó como saldo a un motociclista gravemente herido, luego de ser impactado por un micro de transporte público cuando circulaba por la zona.

El conductor de la motocicleta fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas. Según se informó, el chofer del micro habría asumido inicialmente los gastos derivados de la atención.

Sin embargo, familiares del afectado denunciaron presuntas irregularidades en el procedimiento posterior al hecho, especialmente en la realización del examen de alcoholemia.

De acuerdo con el relato de testigos, el motociclista habría intentado avanzar tras verificar la vía, momento en el que fue impactado por el micro que circulaba detrás de él.

El caso continúa en investigación para establecer responsabilidades y esclarecer tanto el hecho de tránsito como las denuncias posteriores.

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