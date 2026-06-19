Transporte pesado y productores trasladan su protesta al sector de carga de Viru Viru; exigen libre transitabilidad

Productores avícolas y representantes del transporte pesado internacional realizaron una caravana que llegó hasta el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, donde instalaron una vigilia como medida de presión para exigir al Gobierno nacional soluciones ante los bloqueos de carreteras, la falta de combustible y las pérdidas económicas que afectan a distintos sectores productivos.

Los movilizados recorrieron distintas vías hasta llegar al sector de carga de la terminal aérea, portando carteles con mensajes como “La COB no nos representa” y “Pedimos una ley antibloqueo”.

Marcelo Cruz, representante del Transporte Pesado Internacional, señaló que la movilización constituye una advertencia al Gobierno.

“Es el primer aviso que se le está dando al Gobierno. No podemos esperar más; necesitamos que las carreteras sean transitables. El sector productivo está totalmente en pérdida. El Gobierno sigue insistiendo en el diálogo, pero necesitamos una respuesta y también una solución al problema del abastecimiento de combustible”, afirmó.

Los dirigentes denunciaron que transportistas permanecen varados desde hace 50 días en diferentes rutas del país, imposibilitados de cumplir viajes hacia Perú, Chile y otros destinos nacionales debido a los puntos de bloqueo instalados principalmente en el occidente del país. Advirtieron que esperan una respuesta inmediata de las autoridades nacionales a sus demandas.

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