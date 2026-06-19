Del frío a las tormentas eléctricas: así estará el tiempo este viernes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio y anticipó una jornada marcada por contrastes climáticos en distintas regiones del país. Mientras el occidente registrará temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día, algunas zonas del oriente podrían presentar lluvias y tormentas eléctricas.

Las bajas temperaturas continuarán predominando en ciudades del altiplano, donde el frío se hará sentir especialmente durante la madrugada y la mañana. En contraste, el oriente mantendrá un ambiente más húmedo, con probabilidad de precipitaciones en algunas capitales.

Frío intenso en el occidente

En el departamento de La Paz se prevén cielos despejados y temperaturas entre los 2°C y 18°C. Por su parte, El Alto registrará una de las mínimas más bajas de la jornada, con temperaturas que descenderán hasta los -5°C y alcanzarán una máxima de 14°C.

Oruro también tendrá una mañana fría con temperaturas entre 0°C y 15°C, mientras que Potosí presentará cielos nubosos y registros que oscilarán entre -1°C y 19°C.

Valles con ambiente templado

En la región de los valles se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas moderadas.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos y una temperatura que variará entre los 7°C y 29°C. En Sucre se prevén cielos nubosos con registros entre los 4°C y 19°C.

Tarija mantendrá temperaturas entre -1°C y 22°C, con predominio de nubosidad durante gran parte del día.

Lluvias y tormentas en el oriente

En el oriente del país el panorama será diferente. Santa Cruz registrará lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 16°C.

Trinidad será una de las ciudades con mayor probabilidad de precipitaciones, ya que el Senamhi pronostica tormentas eléctricas acompañadas de temperaturas entre 17°C y 27°C.

Por su parte, Cobija tendrá una jornada más estable, con cielos poco nubosos y temperaturas que se moverán entre los 21°C y 24°C.

Recomendación

Ante las variaciones climáticas previstas para esta jornada, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, tomar previsiones ante las bajas temperaturas en el occidente y no descuidar el paraguas en aquellas regiones donde se anuncian lluvias y tormentas.



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