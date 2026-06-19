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Último día para cobrar Bs 450 del Bono PEPE: esto debe saber

Los beneficiarios de programas sociales y la Renta Dignidad tienen hasta este 19 de junio para acceder al pago acumulado presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

19/06/2026 7:45

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Bono PEPE.
Bolivia

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Este viernes 19 de junio concluye el plazo para el cobro del Bono PEPE, beneficio económico dirigido a sectores vulnerables que aún no realizaron el retiro correspondiente.

Las personas habilitadas podrán acceder a un pago acumulado de Bs 450 en una sola entrega, siempre que se encuentren dentro de los grupos beneficiarios establecidos.

Beneficiarios y requisitos

Entre los sectores que pueden cobrar este bono se encuentran los beneficiarios del Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Bono Anual de Indigencia o Ceguera, Bono para Personas con Discapacidad Grave o Muy Grave y la Renta Dignidad para no rentistas.

Para realizar el cobro, los beneficiarios deben presentar únicamente su cédula de identidad original y vigente en cualquiera de las entidades bancarias donde habitualmente reciben sus beneficios sociales.

Un alivio para sectores vulnerables

Las autoridades recordaron que el pago alcanzó un avance superior al 90%, por lo que exhortaron a quienes aún no realizaron el trámite a acudir durante esta jornada, ya que después de este 19 de junio el beneficio dejará de estar disponible.

El Bono PEPE forma parte de las medidas de apoyo económico destinadas a la población más vulnerable del país.

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