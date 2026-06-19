Santa Cruz: reanudan el cobro de peajes en Los Troncos pese a daños y bloqueos

El cobro de peajes fue restablecido en la localidad de Los Troncos, en Santa Cruz, luego de varios días de interrupción a causa de los conflictos y bloqueos que afectan a la región. Aunque el servicio volvió a funcionar, las operaciones se realizan de manera manual debido a que el sistema aún no ha sido rehabilitado.

En el lugar todavía son evidentes los daños ocasionados durante los hechos de violencia. Cámaras de vigilancia destruidas, vidrios rotos y afectaciones en la infraestructura forman parte del panorama que dejó el conflicto.

Incluso, la barrera de control tuvo que ser reparada de manera provisional para permitir el funcionamiento del puesto de peaje.

“Estamos trabajando sin sistema, solamente todo manual por boletaje”, explicó una funcionaria del peaje durante un recorrido realizado por la zona.

Pese a estas dificultades, el tránsito en Los Troncos muestra una relativa normalidad. Los vehículos, principalmente del transporte pesado, continúan circulando por el sector, aunque muchos deben utilizar rutas alternas debido a que el bloqueo en San Julián permanece activo.

La medida de presión sigue generando complicaciones para transportistas y viajeros. Según el reporte realizado desde la zona, el último cuarto intermedio se registró el miércoles por la mañana y tuvo una duración aproximada de una hora, tras lo cual el bloqueo volvió a instalarse.

A esta situación se suma un nuevo problema que preocupa a los habitantes y conductores de la región: la escasez de combustibles. En los surtidores ubicados en las cercanías de San Julián ya se observan extensas filas de vehículos en busca de diésel y gasolina, una situación similar a la que se registra en la capital cruceña.

La falta de carburantes comienza a sentirse con fuerza en esta zona productiva del departamento, mientras los bloqueos continúan afectando la circulación y el abastecimiento.

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