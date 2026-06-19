“Dame tu fon”: dos adolescentes fueron asaltados en Santa Cruz; hay un aprehendido

Dos adolescentes fueron víctimas de un asalto perpetrado por un grupo de cinco delincuentes armados con machetes en inmediaciones de una cancha ubicada en la zona de la avenida Jenecherú, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tras el hecho, vecinos del sector lograron capturar a uno de los presuntos implicados, quien resultó ser un menor de 16 años.

Según el relato de familiares de las víctimas, el atraco ocurrió alrededor de las 19:00. Los jóvenes se dirigían a una tienda cuando fueron interceptados por cinco sujetos que les exigieron mostrar sus pertenencias.

“Levanta la polera, muéstrame tu placa. Después le dijeron: ‘Dame tu teléfono, dame tu fon’. Como no tenía celular, le pidieron su chompa y su cadena”, relató Irma U., tía de los adolescentes afectados.

Luego del asalto, los jóvenes retornaron a su domicilio y alertaron a sus familiares. Con el apoyo de vecinos, iniciaron la búsqueda de los sospechosos y lograron ubicar a uno de ellos cerca del lugar donde se registró el hecho.

“Ellos fueron a perseguir a los muchachos y lograron agarrar a uno. Él dice que estaba jugando pelota, pero estaba junto con el grupo”, explicó la familiar.

Tras la captura, los vecinos dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar y trasladó al adolescente hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Pampa de la Isla. Debido a que se trata de un menor de edad, también se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que asuma las acciones correspondientes.

La denunciante señaló que este no sería un hecho aislado y aseguró que los vecinos viven preocupados por la constante presencia de grupos de antisociales en la zona.

“Ya varias veces están por aquí. A mi otro sobrino lo han asaltado, a mi marido también. Es el colmo, aparecen como si estuvieran en su casa”, manifestó.

Ante esta situación, los habitantes del sector pidieron a las autoridades reforzar los controles y la presencia policial para frenar la inseguridad.

“Pedimos más seguridad ciudadana y que las autoridades atiendan este problema”, manifestó la vecina.

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