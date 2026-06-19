Colegio Médico advierte crisis sanitaria por bloqueos y cuestiona inacción del Gobierno

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, advirtió que la crisis generada por los bloqueos en el país ya está provocando un impacto directo en la salud de la población, especialmente en pacientes con enfermedades graves como cáncer y patologías renales, debido a la escasez de medicamentos y las dificultades para el traslado oportuno a centros de salud.

Vargas calificó la situación como “realmente lamentable” y aseguró que los efectos de los bloqueos prolongados ya se sienten en distintos niveles del sistema sanitario.

“No es posible lo que ya está llegando a pasar después de 50 días de bloqueo en el país. Ya los hospitales, no solamente el sector público, también la seguridad social se está viendo golpeada por la escasez de medicamentos”, afirmó.

El representante médico explicó que la interrupción en la cadena de distribución está afectando el abastecimiento de fármacos, insumos y equipamiento hospitalario, lo que compromete la continuidad de los tratamientos.

“No solamente basta con la consulta médica, el diagnóstico. El tratamiento también corresponde realizarlo de forma completa. Si esa cadena se ve afectada, el paciente más vulnerable va a ser el más afectado”, sostuvo.

Vargas también se refirió a la denuncia de fallecimientos de pacientes que no habrían podido acceder a atención oportuna. Según señaló, ya se habrían registrado múltiples decesos en el contexto del conflicto.

“Son 12 vidas, son 12 bolivianos, son 12 familias que se ven en luto por estos bloqueos”, manifestó, responsabilizando a sectores movilizados de impedir el paso de ambulancias y el traslado de pacientes.

En ese marco, cuestionó la falta de acciones judiciales y estatales frente a estos hechos. “No es posible que el Gobierno ahora se ponga a negociar con estos bloqueadores, como si nada hubiese pasado”, añadió.

El dirigente del Colegio Médico también apuntó a la Central Obrera Boliviana y al expresidente Evo Morales, a quienes acusó de promover las movilizaciones, señalando que hasta el momento no existirían responsables identificados por el Ministerio Público.

Asimismo, alertó que en otros departamentos también se reportan dificultades, como la falta de oxígeno y alimentos en hospitales, lo que agrava la situación de los pacientes internados.

“Nos preguntamos dónde está el Ministerio de Salud. Son 50 días y hemos tenido un silencio total. Necesitamos un plan adecuado para abastecer a los diferentes departamentos con medicamentos, insumos y equipamiento”, enfatizó.

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