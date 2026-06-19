Bloqueos en Cochabamba: estas son las rutas que permanecen interrumpidas

Cochabamba llegó este viernes a los 50 días de bloqueos en el país con puntos activos en carreteras y rutas alternas, una situación que continúa afectando el transporte, el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de generar pérdidas en diversos sectores productivos.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que las fuerzas del orden mantienen el monitoreo permanente de las rutas y evalúan posibles intervenciones para restablecer la circulación.

“Estamos con 45 puntos de bloqueo. El miércoles hemos despejado un punto de bloqueo en Cuchi Punata, en el Valle Alto. Estamos haciendo el monitoreo para ver qué rutas más se podrían despejar, pero también estamos esperando resultados del diálogo y atentos a las noticias”, señaló.

La autoridad policial pidió a los movilizados deponer las medidas de presión. “Los policías no somos enemigos de nadie; al contrario, estamos cumpliendo nuestra misión de defensa de la sociedad y conservación del orden público”, afirmó.

Bloqueos en las principales rutas

De acuerdo con el reporte de Transitabilidad de Carreteras de la Terminal de Buses de Cochabamba, las rutas interdepartamentales continúan interrumpidas por múltiples puntos de bloqueo.

Carretera nueva al oriente:

Yapacaní

Cruce Tablasmonte

Puente Antahuagana de Sillar

Colomi

Cruce Aguirre

Huaqanqui

Tutimayu

Carretera antigua al oriente:

Cruce Pocona

Epizana

Carretera a La Paz:

Lahuachaca

Sica Sica

Konani

Patacamaya

Carretera a Oruro:

Ocotavi

Cumbre

Aranjuez

Cayhuasi

Carretera a Sucre:

Cruce de Vacas

Salidas suspendidas

La Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas todas las salidas hacia el oriente, occidente y sur del país debido a la imposibilidad de garantizar la transitabilidad en las carreteras.

Mientras continúan las negociaciones para encontrar una solución al conflicto, miles de pasajeros permanecen afectados por la interrupción del transporte interdepartamental y el cierre de las principales vías de conexión del país.

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