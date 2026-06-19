Retoman bloqueos en Río Abajo y agrava desabastecimiento en La Paz

La Federación Túpac Katari reactivó los bloqueos en el sector de Río Abajo, en la zona sur de La Paz, y anunció radicalizar las medidas de presión tras considerar insuficientes las respuestas brindadas por el Gobierno a sus demandas.

“Río Abajo está de pie, hermanos, Río Abajo sigue con la lucha”, señalaron dirigentes durante una concentración, ratificando la continuidad de las movilizaciones.

La medida afecta de forma directa el ingreso de productos agrícolas provenientes de una de las principales zonas productoras del departamento, generando nuevas dificultades para el abastecimiento de alimentos frescos en los mercados de la ciudad de La Paz.

Demandas sin atender

Dirigentes de la organización sostienen que las demandas del sector aún no fueron atendidas y cuestionan la falta de soluciones concretas a la crisis que atraviesa el país.

Con la reactivación de los puntos de bloqueo, comerciantes y consumidores advierten que podrían registrarse nuevas alzas en los precios de verduras, frutas y otros productos de primera necesidad.

La determinación profundiza el escenario de desabastecimiento que afecta a la sede de gobierno, en medio de más de siete semanas de conflicto y movilizaciones en diferentes regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play