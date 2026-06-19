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Mapa de transitabilidad actualizado: revise qué departamentos siguen con bloqueos

La Paz, Cochabamba y Oruro concentran la mayor cantidad de cortes, mientras persisten filas, retrasos y problemas de abastecimiento.

Red Uno de Bolivia

19/06/2026 8:53

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Mapa de transitabilidad actualizado: revise qué departamentos siguen con bloqueos. Imagen captura ABC.
Bolivia

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Bolivia inicia este viernes 19 de junio con una transitabilidad aún golpeada por los bloqueos. Pese al levantamiento de algunos puntos y la habilitación de pasos humanitarios en determinadas regiones, varias rutas estratégicas del país continúan con restricciones.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó su mapa de transitabilidad y confirmó que todavía permanecen activos 47 puntos de bloqueo en cinco departamentos, afectando el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y la movilidad de miles de personas.

Bloqueos activos por departamento

La Paz: 19 puntos
Cochabamba: 12 puntos
Oruro: 11 puntos
Potosí: 3 puntos
Santa Cruz: 2 puntos

Obstrucciones adicionales por trabajos de limpieza

Cochabamba: 10 puntos
Potosí: 2 puntos
Oruro: 2 puntos
Santa Cruz: 1 punto

Aunque La Paz registra el mayor número de bloqueos activos, Cochabamba continúa siendo una de las regiones más afectadas por la crisis vial debido a la cantidad de restricciones, puntos intervenidos y trabajos de limpieza que aún se realizan en diferentes tramos.

En las últimas horas, algunos sectores levantaron sus medidas de presión y se habilitaron pasos humanitarios para reducir los perjuicios a la población. Sin embargo, el país todavía no recupera plenamente la circulación y varias carreteras permanecen bajo presión.

La Paz y El Alto siguen bajo tensión

En La Paz y El Alto, la situación continúa siendo crítica. Las estaciones de servicio mantienen largas filas, los mercados sienten la falta de productos esenciales y el transporte público enfrenta demoras que complican la rutina diaria de miles de familias.

El impacto de más de 40 días de conflicto se refleja en los hogares, comercios, transportistas, productores y personas que necesitan movilizarse por motivos de salud, trabajo o emergencia.

ABC pide tomar previsiones

La ABC recomendó a la población revisar el estado de las carreteras antes de viajar, planificar los traslados interdepartamentales con anticipación y evitar desplazamientos innecesarios por rutas bloqueadas o restringidas.

Mientras las autoridades buscan alternativas para restablecer la transitabilidad y garantizar el traslado seguro de personas, alimentos, combustibles y medicamentos, la población permanece en expectativa.

El país espera que el diálogo entre el Gobierno y la COB permita abrir una salida real al conflicto, liberar más rutas y aliviar una crisis vial que continúa golpeando la economía y la vida cotidiana de miles de bolivianos.

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