La medida fue dispuesta por el Ministerio de Trabajo en homenaje al Día del Trabajador de Telecomunicaciones y Correos. El beneficio no afectará salarios ni vacaciones y se mantendrán los servicios esenciales para la población.

Cada 19 de junio, Bolivia conmemora el Día del Trabajador de Telecomunicaciones y Correos, una fecha destinada a reconocer la labor de miles de personas que contribuyen diariamente al funcionamiento de los sistemas de comunicación y los servicios postales en todo el país.

En el marco de esta celebración, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, dispuso tolerancia laboral para las trabajadoras y trabajadores del sector durante la jornada de este 19 de junio.

La medida se sustenta en el Decreto Supremo N.º 3763, de 15 de junio de 1954, y busca rendir homenaje al compromiso, la responsabilidad y el aporte de quienes desempeñan funciones en áreas clave para la conectividad y la comunicación de la población boliviana.

Las autoridades aclararon que la tolerancia laboral no será considerada como permiso personal, tampoco será descontada de las vacaciones ni afectará los haberes mensuales de los trabajadores beneficiados.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo enfatizó que la disposición no debe perjudicar la prestación de los servicios esenciales, por lo que las instituciones y empresas del sector deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la atención a la ciudadanía.

La fecha representa un reconocimiento a un sector estratégico que, con su trabajo diario, permite mantener conectadas a las personas, facilita el intercambio de información y contribuye al desarrollo económico y tecnológico del país.

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