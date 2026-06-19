Rutas habilitadas y suspendidas: así opera la Bimodal en vísperas del feriado largo

A pocos días del feriado largo por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, miles de viajeros enfrentan incertidumbre debido a las restricciones que continúan afectando la salida de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz.

Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país mantienen suspendidas varias rutas interdepartamentales, situación que impacta directamente a pasajeros que tenían previsto aprovechar el descanso para trasladarse a otros departamentos.

Según reportes de la terminal terrestre, las salidas hacia el occidente del país permanecen restringidas debido a la falta de condiciones que garanticen una circulación segura para los buses y los pasajeros.

¿Qué rutas están suspendidas?

Las empresas de transporte continúan sin operar hacia varios destinos afectados por los bloqueos, principalmente en rutas que conectan con el occidente del país y con el departamento del Beni.

Además, los operadores reportan que la ruta hacia Beni acumula más de un mes de afectación debido al bloqueo instalado en el municipio de San Julián, uno de los puntos más conflictivos del departamento cruceño.

Rutas que continúan habilitadas

Pese a las restricciones, algunas empresas mantienen operaciones hacia el sur del país, especialmente en dirección a Yacuiba, así como hacia distintos destinos de los Valles Cruceños.

Sin embargo, las autoridades recomiendan a los viajeros consultar previamente con las empresas de transporte debido a que la situación en las carreteras puede cambiar de manera constante.

Recomiendan verificar antes de viajar

Desde Tránsito señalaron que las salidas hacia los departamentos afectados continuarán suspendidas mientras no exista una comunicación oficial que garantice rutas expeditas y seguras.

En vísperas del feriado largo, la afluencia de pasajeros en la terminal es menor a la habitual, mientras varias oficinas permanecen cerradas a la espera de una normalización de la transitabilidad en las carreteras del país.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales antes de acudir a la terminal para evitar contratiempos y gastos innecesarios.

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