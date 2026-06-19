¿Viajarás en el feriado largo? Conoce los requisitos para menores de edad

Con la llegada del feriado largo por el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, muchas familias aprovecharán los días de descanso para viajar. Si el viaje incluye a niñas, niños o adolescentes, es importante tramitar con anticipación el permiso de viaje y presentar la documentación exigida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con cada caso.

Si el menor viaja con uno de sus progenitores:

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

2 fotocopias del documento de identidad del menor (o certificado de nacimiento si es menor de 2 años).

2 copias de la carta de autorización firmada por el padre o madre que no viaja, dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

Ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario.

Si el menor viaja solo (solo por vía aérea):

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

2 fotocopias del documento de identidad del menor (o certificado de nacimiento si es menor de 2 años).

2 copias de la carta de autorización dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, firmada por ambos padres.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

Ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario.

Si el menor viaja con familiares o terceras personas:

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

2 fotocopias del documento de identidad del menor (o certificado de nacimiento si es menor de 2 años).

2 fotocopias de la cédula de identidad del familiar o tercera persona que acompañará al menor.

2 copias de la carta de autorización dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, indicando con quién viajará el menor y firmada por ambos padres.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

Ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario.

Las autoridades recomiendan realizar este trámite con anticipación para evitar contratiempos en las terminales terrestres y aeroportuarias durante el feriado largo.

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