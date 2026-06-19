Cambian el equipaje por víveres: así viajan pasajeros desde Santa Cruz a La Paz

En el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, se observa a numerosos pasajeros con destino a La Paz que están transportando alimentos en lugar de equipaje tradicional, ante la preocupación por el abastecimiento en esa región.

En las salas de embarque, las maletas han sido reemplazadas por conservadoras y bolsas térmicas que contienen principalmente pollo, carne de res y otros productos básicos destinados a familiares.

Una de las pasajeras explicó que su viaje está motivado por la necesidad de abastecer a su familia. “Estamos de ida, quedarnos un tiempo, entonces es por eso”, indicó mientras organizaba los alimentos que llevaba.

Otro viajero señaló que la situación en La Paz es complicada y que esto ha cambiado la forma de viajar. “Lamentablemente estamos viviendo una situación un poco compleja y toca cambiar la maleta por la conservadora”, afirmó.

Los pasajeros también mencionaron el incremento en el precio de algunos productos. “Creo que está a 100 el pollo”, comentó una de las personas consultadas.

En la terminal aérea se habilitaron dos vuelos con destino a La Paz en horas de la mañana, lo que incrementó la afluencia de viajeros que buscan trasladar alimentos.

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