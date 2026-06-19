Refuerzan el resguardo en Parotani y Suticollo ante posibles nuevos bloqueos

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas reforzaron los controles y patrullajes en los sectores de Parotani y Suticollo, en Cochabamba, ante reportes de posibles intentos de grupos movilizados de instalar bloqueos en esta ruta estratégica que conecta el departamento con Oruro y el occidente del país.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que existen datos de inteligencia que alertan sobre el posible traslado de personas desde el Trópico de Cochabamba con la intención de tomar estos puntos de la carretera.

En respuesta, las fuerzas de seguridad incrementaron la presencia de efectivos en la zona y fortalecieron los operativos de vigilancia para garantizar la libre circulación vehicular y evitar nuevos cortes de ruta.

El resguardo en Parotani fue instalado hace más de un mes y actualmente se mantiene de manera permanente. Más de 550 efectivos policiales y militares permanecen desplegados en el sector, considerado uno de los puntos más estratégicos para el transporte de alimentos, combustibles y mercancías.

Durante la jornada, los uniformados realizaron controles a los vehículos que circulan por la zona, especialmente a aquellos que utilizan el desvío hacia Capinota. Los operativos incluyen la verificación de motorizados y el monitoreo constante de posibles movimientos irregulares.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron incidentes ni concentraciones inusuales en Parotani o Suticollo. Sin embargo, la vigilancia se mantiene las 24 horas debido a la tensión generada por los conflictos sociales que ya superan los 50 días en distintas regiones del país.

El refuerzo de la seguridad se produce en un contexto en el que Cochabamba continúa siendo uno de los departamentos más afectados por los bloqueos, con múltiples puntos de interrupción registrados en diferentes carreteras y rutas alternas.

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