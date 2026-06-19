La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció que las personas y empresas que enciendan fogatas durante la festividad de San Juan podrán ser sancionadas con multas que van desde los cuatro hasta los 20 salarios mínimos nacionales, en el marco de los controles previstos para este 23 y 24 de junio.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Paulo Viruez, informó que la medida forma parte del Plan San Juan 2026, cuyo objetivo es proteger la salud de la población, preservar la calidad del aire y prevenir incendios.

“Tenemos una normativa, la Ley Municipal 1184, que prohíbe el encendido de fogatas para precautelar la salud de nuestra población y proteger la calidad del aire”, explicó la autoridad.

Para hacer cumplir la normativa, la Alcaldía desplegará entre 100 y 200 funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente, el Departamento de Emergencia Municipal y la Guardia Municipal, quienes realizarán operativos desde las 16:00 del 23 de junio.

Viruez señaló que, al detectar una fogata, el personal municipal solicitará su inmediata extinción y procederá a emitir la notificación correspondiente. En el caso de personas naturales, las multas alcanzan los cuatro salarios mínimos nacionales para infracciones graves y nueve salarios mínimos para infracciones gravísimas.

Las sanciones son aún mayores para las personas jurídicas. Según la autoridad, las empresas o instituciones que incumplan la norma podrán ser multadas con nueve salarios mínimos nacionales por infracciones graves y hasta 20 salarios mínimos por infracciones gravísimas.

La Alcaldía recordó que las zonas más alejadas de la ciudad suelen concentrar la mayor cantidad de fogatas debido a la tradición de quemar objetos en desuso durante la noche de San Juan. Sin embargo, Viruez enfatizó que el municipio no busca eliminar la festividad, sino promover alternativas más seguras y amigables con el medio ambiente.

“No estamos en contra de la tradición. Queremos promoverla mediante fogatas ecológicas, cuidando el medio ambiente, la calidad del aire y evitando incendios forestales o lesiones a las personas”, sostuvo.

Asimismo, las autoridades habilitaron las líneas gratuitas 800-12-5700 y 800-12-5050 para recibir denuncias y reportes de emergencias durante la celebración.

Los operativos se extenderán desde el 23 hasta el 24 de junio y contarán también con la participación de la Guardia Municipal y unidades de bomberos, con el fin de evitar excesos y garantizar una celebración segura para las familias cruceñas.

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