Se acerca otro feriado y la Terminal de Buses de La Paz continúa sin salidas por bloqueos

Las consecuencias de los bloqueos también golpean a la Terminal de Buses de La Paz, donde empresas operadoras de viajes, tanto nacionales como internacionales, mantienen suspendidas sus actividades ante la imposibilidad de realizar salidas. Varias agencias colocaron carteles exigiendo el fin de las medidas de presión y habilitaron números de contacto para informar a sus clientes cuando se reanuden los viajes.

Negocios sin ingresos

La falta de movimiento también afecta a restaurantes, patios de comida, fotocopiadoras y pequeños comercios que funcionan dentro de la terminal. Los trabajadores denuncian que llevan cerca de 50 días sin ingresos y que incluso algunos perdieron sus fuentes laborales debido a la paralización del transporte interdepartamental.

Esperan por buses

Entre los pasajeros afectados está un ciudadano que desde hace casi una semana permanece en La Paz esperando poder regresar a Oruro. Explicó que diariamente acude a la terminal con la esperanza de encontrar una salida habilitada y que, por fortuna, ha podido alojarse en la vivienda de una familiar mientras espera el levantamiento de los bloqueos.

El panorama en la terminal refleja bancas vacías, negocios cerrados y ausencia de viajeros, una situación que, según comerciantes y operadores turísticos, agrava las pérdidas económicas y afecta el sustento de cientos de familias que dependen de la actividad del transporte y el turismo.

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