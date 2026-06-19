Dockweiler afirma que 50 días de bloqueo "fueron peores" que el COVID

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, advirtió que los 50 días de bloqueos y movilizaciones están provocando una crisis económica y social que, según afirmó, supera incluso el impacto que tuvo la pandemia para varios sectores productivos de la ciudad.

Durante una inspección a un albergue temporal habilitado para personas en situación de calle, la autoridad se refirió a los efectos del conflicto y aseguró que La Paz continúa sufriendo las consecuencias del aislamiento y el desabastecimiento.

“Estamos muy preocupados. Hemos hablado con representantes del sector gastronómico, hotelero e industrial y la situación es realmente alarmante. Muchos califican estos 50 días de bloqueo como algo peor que el COVID”, sostuvo.

Sectores afectados

Dockweiler explicó que, según los reportes recibidos por la Alcaldía, más del 70% de los negocios vinculados al rubro gastronómico suspendieron o redujeron sus actividades debido a la falta de insumos y la caída de las ventas.

“Muchos han tenido que despedir personal porque no tienen ingresos. No venden absolutamente nada”, afirmó.

La autoridad señaló que el Gobierno Municipal trabaja en garantizar servicios esenciales, como el abastecimiento de combustible para la recolección de basura, el suministro de oxígeno para hospitales y el control de alimentos en los mercados.

Corredores humanitarios

Asimismo, indicó que se mantienen gestiones para habilitar corredores humanitarios, facilitar el ingreso de productos a la ciudad y promover espacios de diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno.

El alcalde también reconoció la complejidad de las negociaciones debido a la división existente entre sectores movilizados y dirigentes, situación que, según dijo, dificulta encontrar interlocutores únicos para alcanzar acuerdos.

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