¿Subió, bajó o se mantuvo? Así se movió el dólar referencial en Bolivia entre el 15 y el 19 de junio

El dólar referencial registró leves fluctuaciones durante la tercera semana de junio en Bolivia, manteniéndose relativamente estable entre el 15 y el 19 de junio, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización más alta de la semana se observó el lunes 15 de junio, cuando la divisa estadounidense alcanzó Bs 9,81 para la compra y Bs 10,02 para la venta. Tras ese registro, el tipo de cambio mostró ligeras variaciones que se mantuvieron dentro de un rango reducido.

El martes 16 de junio, el dólar se ubicó en Bs 9,74 para la compra y Bs 9,94 para la venta. Un día después, el miércoles 17, la moneda estadounidense volvió a los niveles registrados al inicio de la semana, con Bs 9,81 para la compra y Bs 10,02 para la venta.

La cotización se mantuvo prácticamente sin cambios el jueves 18 de junio, cuando se situó en Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta. Finalmente, este viernes 19 de junio, el dólar cerró la semana en Bs 9,72 para la compra y Bs 9,92 para la venta, marcando el nivel más bajo del período analizado.

De acuerdo con los registros oficiales, la evolución diaria fue la siguiente:

Lunes 15 de junio: Bs 9,81 (compra) y Bs 10,02 (venta).

Martes 16 de junio: Bs 9,74 (compra) y Bs 9,94 (venta).

Miércoles 17 de junio: Bs 9,81 (compra) y Bs 10,02 (venta).

Jueves 18 de junio: Bs 9,80 (compra) y Bs 10,01 (venta).

Viernes 19 de junio: Bs 9,72 (compra) y Bs 9,92 (venta).

Los datos reflejan una variación moderada en la cotización referencial de la moneda estadounidense durante la semana, con diferencias de apenas algunos centavos entre los valores máximos y mínimos registrados, lo que evidencia un comportamiento relativamente estable del mercado cambiario en el período analizado.

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