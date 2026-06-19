Cochabamba inaugura la primera clínica veterinaria pública de Bolivia: conozca precios y servicios

La Alcaldía de Cochabamba puso en funcionamiento el primer centro veterinario público de Bolivia, que ofrecerá atención médica, cirugías, esterilizaciones y servicios especializados para perros y gatos a costos sociales

La nueva Clínica Veterinaria Municipal está ubicada en la zona de La Chimba, en instalaciones de Zoonosis, y busca ampliar el acceso a la salud animal mediante tarifas accesibles, atención profesional y un sistema de seguro destinado a las mascotas del municipio.

¿Cómo funciona?El acceso a los servicios se realiza mediante el Seguro Único de Mascotas (SUMA), un registro municipal que tiene un costo de Bs 22 y permite a los propietarios acceder a más de 67 prestaciones veterinarias.

Una vez registrado el animal, los dueños pueden solicitar consultas, tratamientos, procedimientos quirúrgicos y campañas de esterilización con tarifas reguladas por el municipio.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, dijo que el objetivo es brindar una atención similar a la de una clínica privada, pero con precios sociales para que más familias puedan garantizar el bienestar de sus mascotas.

Consultas desde Bs 6 y tratamientos accesiblesLa consulta médica general tiene un costo de Bs 6, mientras que los tratamientos varían según el diagnóstico y la complejidad del caso.

Entre los servicios más solicitados se encuentran:

Politraumatismos: Bs 68

Envenenamientos: Bs 42

Golpe de calor: Bs 43

Parvovirus: Bs 43

Distemper: Bs 34

Alergias: Bs 32

Garrapatas: Bs 28

Panleucopenia felina: Bs 27

Ácaros óticos: Bs 26

Leucemia felina: Bs 24

Conjuntivitis: Bs 13

Las tarifas fueron diseñadas para facilitar el acceso de la población a servicios veterinarios que en centros privados suelen tener costos más elevados.

Cochabamba alberga la primera clínica veterinaria pública del país. Foto: GAMC

Esterilizaciones con tarifas diferenciadas

Uno de los principales beneficios del programa es el acceso a campañas y procedimientos de esterilización, para los cuales es requisito contar previamente con el Registro Único de Mascotas.

Los costos establecidos son:

Razas gigantes (más de 45 kg): Bs 224

Razas muy grandes (31 a 45 kg): Bs 173

Razas grandes (21 a 30 kg): Bs 134

Razas medianas (6 a 20 kg): Bs 95

Razas pequeñas (1 a 5 kg): Bs 76

Gatos: Bs 76

Las autoridades señalaron que estas intervenciones contribuirán al control poblacional de animales y a la tenencia responsable.

Cirugías y atención de emergenciasLa clínica también cuenta con quirófanos equipados para procedimientos de mayor complejidad.

Entre las cirugías disponibles figuran:

Extracción de tumores complejos: Bs 186

Esplenectomías: Bs 191

Gastropexias: Bs 172

Colecistotomías: Bs 143

Amputaciones: Bs 106

Fracturas de fémur: Bs 124

Cesáreas: Bs 138

Además, el centro está preparado para atender emergencias relacionadas con traumatismos, obstrucciones urinarias, intoxicaciones y otras afecciones que requieren intervención inmediata.

Consultorios, vacunación y derivación a especialistasLa infraestructura dispone de consultorios privados, quirófanos, caniles, áreas verdes y espacios destinados a vacunación e inmunización.

Para los casos que requieran estudios especializados, como ecografías, radiografías o análisis de laboratorio avanzados, se activará un sistema de derivación a centros veterinarios privados con los que Zoonosis mantiene alianzas estratégicas.

La veterinaria Juliana Jaldin explicó que los pacientes serán evaluados inicialmente en la clínica municipal y, de ser necesario, recibirán orientación para acceder a servicios complementarios.

Cochabamba alberga la primera clínica veterinaria pública del país. Foto: GAMC

Ambulancia y crematorio para mascotasDurante la inauguración, las autoridades municipales anunciaron que en aproximadamente 30 días se incorporará una ambulancia veterinaria para el traslado de animales que requieran atención urgente.

Asimismo, se proyecta la puesta en marcha de un crematorio para mascotas, con el propósito de ofrecer una alternativa adecuada para la disposición final de los animales fallecidos y evitar prácticas inadecuadas que puedan afectar al medio ambiente.

Horarios de atención

La Clínica Veterinaria Municipal atiende: Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas

Con esta iniciativa, Cochabamba busca fortalecer el bienestar animal, promover la tenencia responsable y ampliar el acceso a servicios veterinarios para miles de familias, consolidándose como el primer municipio del país en contar con una clínica veterinaria pública de estas características.



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