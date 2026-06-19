Turismo en crisis: bloqueos dejan pérdidas millonarias y frenan reservas

El sector turístico boliviano atraviesa una de sus etapas más críticas debido a los bloqueos y conflictos sociales que se prolongan desde hace 50 días, situación que ha provocado una drástica caída en la llegada de visitantes, cancelaciones de reservas y pérdidas económicas para miles de operadores.

Turismo paralizado

La presidenta de Canotur, Scarlet Illanes, afirmó que la actividad turística se encuentra prácticamente paralizada y advirtió que el impacto no se limita a las pérdidas actuales, sino que también compromete la imagen internacional del país.

“Ya hemos pasado la fase de emergencia y desesperación. Hoy enfrentamos las consecuencias de estos 50 días de bloqueos, con una actividad turística casi nula”, señaló.

Illanes explicó que destinos estratégicos como La Paz, Copacabana, Misiones Jesuíticas y otros circuitos turísticos registran una fuerte reducción de visitantes debido a la falta de transitabilidad y la incertidumbre generada por los conflictos.

“En Copacabana estamos tratando de sobrevivir porque nos falta todo. El turismo está siendo gravemente golpeado y la imagen del país también queda afectada a futuro”, expresó.

Pedido de ayuda

La representante del sector indicó que se enviaron cartas y solicitudes a las autoridades nacionales para buscar soluciones, aunque hasta la fecha no recibieron respuestas concretas ni planes de apoyo para enfrentar la crisis.

Según Canotur, además de las pérdidas económicas, el principal problema es el deterioro de la confianza de operadores y turistas internacionales, quienes evalúan excluir a Bolivia de sus programas turísticos para las próximas gestiones.

“No solo estamos perdiendo turistas este año. Ya existen cancelaciones y señales negativas para 2027. Recuperar esa credibilidad va a costar mucho tiempo”, advirtió.

Los operadores también alertaron sobre problemas adicionales como la limitada conectividad aérea y los constantes cambios en itinerarios, factores que agravan la situación de un sector que aún intentaba recuperarse de los efectos de la pandemia.

Incertidumbre

A pocos días de un nuevo feriado largo, empresarios turísticos consideran que la incertidumbre y el temor a quedar varados en carreteras o terminales reducen aún más las posibilidades de reactivación inmediata del sector.

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