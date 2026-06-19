“Estamos quebrados”: lecheros alertan una crisis sin precedentes en Cochabamba por los bloqueos

Los productores lecheros de Cochabamba aseguraron que atraviesan una situación crítica debido a los 50 días de bloqueos que afectan al país y advirtieron que muchas unidades productivas están al borde del colapso por la falta de insumos, combustible y mercados para comercializar su producción.

El productor lechero Mario Mercado afirmó que el sector enfrenta una crisis sin precedentes. “Estamos quebrados. Debemos a las instituciones financieras y no tenemos alimento para nuestros animales, ni cascarilla, ni balanceado, ni rollos de pasto. Lo poco que se está dando proviene de pequeñas reservas que todavía tenemos”, expresó.

Explicó que el cierre de las rutas hacia el occidente del país y la paralización de la planta de secado de leche en el oriente han golpeado severamente a los productores de las tres cuencas lecheras de Cochabamba: Valle Bajo, Valle Central y Valle Alto.

Mercado señaló que la industria redujo inicialmente el acopio de leche en un 60%, mientras que esta semana la disminución alcanzó el 40%. Además, expresó su preocupación ante la posibilidad de que las plantas industrializadoras suspendan completamente la recepción del producto.

El productor advirtió que la interrupción de la cadena de abastecimiento está generando efectos que van más allá del sector lechero. “Estamos totalmente desabastecidos de combustible, insumos y alimentos. Se ha roto completamente la cadena de abastecimiento”, afirmó.

Asimismo, alertó sobre el riesgo para la seguridad alimentaria del país debido al cierre de granjas, la reducción del acopio y las pérdidas que enfrentan distintos sectores agropecuarios. “No hay seguridad alimentaria porque estamos cerrando granjas, reduciendo la producción y perdiendo animales”, sostuvo.

Los productores también cuestionaron la respuesta del Gobierno frente al conflicto y aseguraron que las gestiones realizadas ante distintas instituciones no han tenido resultados concretos.

Mercado señaló que la incertidumbre crece cada día y que miles de camiones permanecen varados en las carreteras, mientras industrias de diversos rubros reportan dificultades para acceder a materias primas e insumos.

La situación ocurre en un contexto en el que Cochabamba registra múltiples puntos de bloqueo activos, según datos de la Policía.

Mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno y los sectores movilizados, los productores advierten que las pérdidas económicas siguen aumentando y temen que los efectos sobre la producción de alimentos sean irreversibles si no se restablece la transitabilidad en las carreteras.

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