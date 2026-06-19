Bloqueo en inmediaciones de Viru Viru no afectó las operaciones aéreas, informa Naabol

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Viru Viru se desarrollaron con total normalidad este viernes, pese a un bloqueo registrado en el sector público de la terminal aérea protagonizado por sectores sociales movilizados.

De acuerdo con un comunicado institucional, la medida de presión fue detectada aproximadamente a las 07:00 de la mañana en el área comprendida entre el Bloque Técnico y el sector de carga del principal aeropuerto del país.

Ante la situación, Naabol activó de manera inmediata los procedimientos de contingencia previstos para este tipo de eventos y coordinó acciones con las autoridades competentes para atender el incidente y garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios.

La entidad aclaró que los vuelos programados, así como las actividades de los usuarios y pasajeros, no sufrieron ninguna afectación, por lo que los itinerarios se desarrollaron con normalidad y bajo las condiciones de seguridad establecidas.

Según el reporte oficial, tras las gestiones realizadas por las autoridades, las personas que protagonizaron la protesta se retiraron del lugar cerca de las 10:30 de la mañana, permitiendo el restablecimiento total del libre tránsito y la normalidad en los accesos a la terminal aérea.

Naabol señaló que mantiene un monitoreo permanente en todas las áreas del aeropuerto para resguardar la tranquilidad de los usuarios y reiteró su compromiso de brindar información oportuna sobre cualquier eventualidad.

El pronunciamiento surge luego de que productores avícolas y representantes del transporte pesado internacional realizaron una caravana de protesta que llegó hasta el aeropuerto Viru Viru. Los movilizados instalaron una vigilia para exigir al Gobierno nacional soluciones a los bloqueos de carreteras, la escasez de combustible y las pérdidas económicas que, según denunciaron, afectan a diversos sectores productivos.

Durante la movilización, los manifestantes recorrieron distintas vías de la capital cruceña hasta llegar al sector de carga de la terminal aérea, portando carteles con consignas como “La COB no nos representa” y “Pedimos una ley antibloqueo”.

Mira la programación en Red Uno Play