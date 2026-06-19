La población se une para entregar ayuda a familia de 12 integrantes

Dos hermanos asumieron la responsabilidad de criar a nueve niños, de entre dos meses y 15 años de edad, en una vivienda precaria de madera y calamina ubicada en la zona Virgen de Luján. La familia, sobrevive gracias a los ingresos limitados que generan los dos integrantes adultos.

“Hay días que hay para darles de comer y otros días no hay. Ellos no entienden cómo uno consigue para que puedan alimentarse”, relató uno de los tíos, quien trabaja como mototaxista y asegura que el clima también limita su posibilidad de generar ingresos.

Frente a esta difícil realidad, la solidaridad no se hizo esperar. Comerciantes del Mercado 25 de Mayo, junto a vecinos y voluntarios, organizaron una campaña de ayuda para reunir víveres, ropa, pañales, colchones y otros insumos básicos.

La entrega de la ayuda llegó hasta el propio hogar de la familia beneficiada. Los niños recibieron con emoción los insumos, mientras los adultos agradecieron profundamente el apoyo recibido.

“Estoy muy contenta, ahora mi bebé tiene pañales y leche. Me daba tristeza no poder darle lo necesario”, señaló la madre de uno de los menores.

Las donaciones incluyeron alimentos, frazadas, mochilas para los niños en edad escolar, pañales y artículos de primera necesidad, elementos que buscan aliviar la situación de la familia en medio del intenso frío.

La campaña solidaria continúa abierta para quienes deseen colaborar. Se puede seguir donando o coordinar ayuda al número: 622-11-451.

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