“Cinco días parados sin trabajar”: choferes denuncian hambre y frío en filas por diésel en Santa Cruz

Las largas filas de vehículos en busca de diésel continúan en la zona de Polanco, en Santa Cruz, donde se encuentran varios surtidores habilitados principalmente para abastecer a buses que prestan servicio en rutas departamentales e interprovinciales. Sin embargo, pese a estas disposiciones, la demanda sigue superando la oferta y decenas de conductores permanecen a la espera de combustible desde hace horas e incluso días.

La situación genera preocupación entre los transportistas, quienes aseguran que la falta de diésel les está provocando pérdidas económicas y les impide cumplir con sus actividades laborales.

Durante un contacto con el programa El Mañanero, un conductor relató que llegó desde Tarija con la esperanza de cargar combustible, pero se encontró nuevamente con extensas filas.

“Sí, así como usted lo dice, las filas continúan. Yo vengo de Tarija, llegué ayer en la mañana a Santa Cruz y me encuentro nuevamente aquí. Amanezco con la esperanza de poder cargar, pero hasta el momento no hay combustible”, manifestó.

Los choferes temen que la situación se agrave durante el próximo feriado largo debido al incremento de la demanda y la falta de una solución concreta al problema del abastecimiento.

“Lamentablemente van a seguir las filas. No sé qué solución dará el Gobierno”, agregó el transportista.

Otro conductor señaló que la crisis afecta directamente al sustento de cientos de familias que dependen del transporte. Explicó que muchos trabajadores permanecen varios días en las filas sin generar ingresos.

“Nosotros somos choferes asalariados y viajamos a los nueve departamentos. Esta situación afecta al sustento del hogar y de la familia. Estamos pasando hambre, frío, día y noche durmiendo en los vehículos esperando combustible”, expresó.

El transportista indicó que la falta de diésel se registra en distintos puntos del país y cuestionó la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

“Hoy trabajamos y ganamos para llevar el pan a la casa. Pero si estamos cinco días parados, no ganamos nada. ¿De qué van a comer nuestros hijos? Pedimos a las autoridades que se pongan en nuestro lugar y encuentren una solución”, sostuvo.

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