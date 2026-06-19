Investigan muerte de ciclista atropellado por vehículo de alto tonelaje en Cochabamba

Un ciclista perdió la vida anoche tras ser atropellado por un camión de alto tonelaje en la intersección de la avenida Capitán Víctor Ustaríz y la calle Cuarta, en la OTB Industrial de la ciudad de Cochabamba.

Tras el accidente, vecinos y dirigentes de la zona denunciaron que en el sector existe señalización que prohíbe la circulación de vehículos pesados, por lo que cuestionaron cómo el camión ingresó al lugar y exigieron mayores controles para evitar nuevas tragedias.

Personal de Tránsito se trasladó hasta la escena para realizar el levantamiento legal del cadáver y posteriormente trasladarlo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se practicará la autopsia de ley.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el conductor del camión aparentemente no se percató de la presencia del ciclista al momento del hecho.

El dirigente de la OTB Industrial expresó su preocupación por la falta de control al tráfico pesado en la zona y recordó que los vecinos solicitaron en reiteradas ocasiones medidas preventivas.

“Hemos solicitado la colocación de letreros para que no circule el tráfico pesado y por las cámaras de seguridad vemos que el protagonista fue un vehículo de alto tonelaje. La molestia es que colocamos un letrero y nadie hace respetar”, señaló.

Asimismo, lamentó la muerte del ciclista y afirmó que ya se realizaron gestiones ante las autoridades municipales para reforzar los controles. “Hemos tomado contacto con el director de Movilidad Urbana para que venga. No es la primera vez que lo hacemos, hemos pedido que destinen personal para el control, pero nadie nos hace caso”, agregó.

En el lugar del accidente se observa señalización que restringe el ingreso de flotas y camiones. Tránsito inició la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

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