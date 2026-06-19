Policía busca a cabecilla de organización criminal tras balacera en la zona sur de La Paz

Una intervención de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) derivó en una balacera y persecución en la zona sur de La Paz, luego de que un hombre investigado por su presunta vinculación con una banda dedicada al robo de autopartes disparara contra efectivos policiales para evitar ser detenido.

Los hechos

El hecho ocurrió en una fila de vehículos que aguardaban combustible en las inmediaciones de la calle 23 de Calacoto. Según informó la Policía, el sospechoso fue identificado durante un trabajo investigativo relacionado con robos de autopartes registrados en las extensas filas de surtidores.

“Una vez que se acercan a esta persona para verificar su identidad, reacciona agresivamente con un arma de fuego, dispara contra nuestros efectivos, trata de atropellarlos e incluso escapa”, señaló el director nacional de Diprove, coronel Pavel Tovar.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, se escucharon al menos tres disparos durante el incidente, generando alarma entre conductores que aguardaban la carga de combustible.

Diprove busca a antisocial

Tras la fuga, Diprove activó operativos de búsqueda y rastreo en distintos sectores de la zona sur para localizar tanto al sospechoso como al vehículo utilizado en el escape.

Las investigaciones permitieron además identificar a un presunto cómplice, quien fue aprehendido en la zona de Chasquipampa para establecer su posible participación dentro de la organización.

“La persona había sido identificada como miembro de una banda criminal dedicada al robo de autopartes en la zona sur. Ahora se está realizando la identificación de los lugares donde podría encontrarse tanto el vehículo como el principal investigado”, explicó Tovar.

Modus operandi

La Policía presume que la organización aprovechaba las largas filas en los surtidores para cometer robos de llantas, espejos y otros accesorios de vehículos cuyos propietarios permanecían alejados de sus motorizados durante varias horas o incluso días.

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