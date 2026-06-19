Intervienen motocicleta con fajos de dinero durante operativo policial en Sacaba

Efectivos policiales realizaron un operativo de control preventivo en la avenida Barrientos, a la altura de la plazuela Villa Obrajes, en el municipio de Sacaba.

Durante la intervención, los uniformados detuvieron una motocicleta conducida por un joven de 25 años, quien se encontraba acompañado por otra persona de 28 años.

Al momento de la revisión, los efectivos encontraron en una mochila varios fajos de billetes en moneda boliviana. De acuerdo con el informe preliminar, el monto económico aún se encuentra pendiente de ser determinado por las autoridades correspondientes.

Ambas personas, junto con la motocicleta, fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, FELCC Central, para continuar con las investigaciones del caso.

La Policía informó que los operativos preventivos continuarán en diferentes puntos, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos irregulares.

Asimismo, recomendó a la población mantenerse alerta, colaborar con los controles y respetar las normas establecidas.

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