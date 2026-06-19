Por qué puede explotar un celular mientras se carga y cómo evitar accidentes

La muerte de una mujer en Córdoba tras el incendio de un teléfono celular volvió a poner el foco sobre las baterías de ion-litio. Especialistas explican cuáles son los factores de riesgo y qué medidas pueden reducir la posibilidad de un accidente.

Una tragedia ocurrida en la provincia argentina de Córdoba reavivó el debate sobre la seguridad de los teléfonos móviles y sus baterías. Una mujer de 45 años falleció a causa de las graves quemaduras sufridas después de que un celular que se encontraba cargando dentro de un vehículo se incendiara mientras circulaban por una ruta.

El fuego provocado por el dispositivo hizo que el conductor perdiera el control del automóvil, que terminó impactando contra una alcantarilla. La víctima fue trasladada a un centro especializado en quemados, donde falleció días después debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Por qué puede incendiarse una batería?

Según investigaciones internacionales, la mayoría de los incidentes relacionados con baterías de ion-litio están vinculados a un fenómeno denominado "escape térmico".

Este proceso ocurre cuando una celda de la batería sufre daños, se sobrecalienta o recibe más energía de la que puede soportar. Como consecuencia, se desencadena una reacción química en cadena que genera gases inflamables y un aumento acelerado de la temperatura hasta provocar fuego o una explosión.

Las baterías de litio almacenan una gran cantidad de energía en espacios muy reducidos, lo que las hace eficientes, pero también sensibles ante determinadas fallas mecánicas o eléctricas.

Los factores que aumentan el riesgo

Especialistas en seguridad coinciden en que existen varias situaciones que pueden favorecer un escape térmico:

• Utilizar cargadores o cables no originales o sin certificación.

• Exponer el teléfono a altas temperaturas, especialmente dentro de vehículos cerrados o bajo la luz directa del sol.

• Continuar usando dispositivos que hayan sufrido golpes fuertes o caídas importantes.

• Dejar el celular cargando durante períodos prolongados sin supervisión.

• Ignorar señales de advertencia como sobrecalentamiento excesivo, olor extraño, humo o hinchazón de la batería.

Aunque las baterías modernas incorporan sistemas electrónicos de protección que controlan la temperatura y el voltaje, una falla en estos mecanismos puede derivar en situaciones peligrosas.

Cómo prevenir accidentes

Los expertos recomiendan adoptar medidas simples para minimizar riesgos:

• Utilizar siempre cargadores y accesorios homologados por el fabricante.

• Evitar cargar el celular sobre camas, almohadas, sillones o materiales inflamables.

• No dejar el dispositivo dentro de automóviles expuestos al calor durante varias horas.

• Desconectar el equipo una vez completada la carga.

• Reemplazar inmediatamente baterías que presenten deformaciones o hinchazón.

• No intentar abrir, perforar o reparar una batería dañada.

En caso de incendio, los especialistas recomiendan alejarse del dispositivo y solicitar ayuda de emergencia. Las baterías de litio pueden alcanzar temperaturas extremadamente elevadas y liberar gases tóxicos durante la combustión.

Un riesgo bajo, pero real

A pesar de la preocupación que generan estos episodios, los expertos destacan que los incidentes graves siguen siendo poco frecuentes en relación con la enorme cantidad de dispositivos que se utilizan diariamente en el mundo.

Las estimaciones de la industria indican que las fallas severas en baterías de ion-litio representan una proporción mínima frente a los miles de millones de teléfonos, computadoras y equipos electrónicos en funcionamiento.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el uso responsable de los dispositivos y la atención a las señales de alerta continúan siendo las mejores herramientas para prevenir accidentes.

Con información de Infobae.

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