Cuánto cuesta tener internet satelital en 2026: estos son los planes en Bolivia

El internet satelital se consolida como una alternativa para hogares, viajeros y comunidades alejadas donde no llega la fibra óptica. Starlink ya opera en Bolivia y ofrece planes que van desde aproximadamente Bs 400 mensuales, además de un costo inicial por el equipo.

La necesidad de una conexión estable a internet se ha convertido en un requisito indispensable para estudiar, trabajar, realizar trámites y mantenerse comunicado. Sin embargo, miles de familias en áreas rurales o de difícil acceso aún enfrentan limitaciones para acceder a redes de fibra óptica o servicios tradicionales.

Ante este escenario, el internet satelital emerge como una solución que permite conectarse prácticamente desde cualquier punto del país. Uno de los principales actores de este mercado es Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. Actualmente, la empresa ofrece diferentes modalidades para hogares, viajeros y empresas en Bolivia.

¿Cuánto cuesta Starlink en Bolivia?

Según las tarifas vigentes publicadas para Bolivia, los planes residenciales comienzan desde Bs 460 al mes en la modalidad Residencial Lite, diseñada para navegación cotidiana, videollamadas, educación virtual y entretenimiento en línea. Este plan ofrece velocidades de hasta 200 Mbps.

Para quienes requieren mayor rendimiento, existe el plan Residencial, con velocidades que pueden superar los 400 Mbps y una tarifa desde Bs 610 mensuales. Está orientado a hogares con varios dispositivos conectados simultáneamente, streaming en alta definición, videojuegos y teletrabajo.

Planes para viajes y movilidad

Starlink también ofrece opciones para usuarios que necesitan conexión fuera de casa.

• Itinerante 100 GB: desde Bs 425 al mes.

• Itinerante Ilimitado: desde Bs 1.100 mensuales.

Estos planes están pensados para viajeros frecuentes, campamentos, transporte y trabajo remoto en movimiento.

El costo del equipo

Además de la mensualidad, los usuarios deben adquirir el kit de instalación que incluye la antena satelital y los equipos necesarios para conectarse a la red.

El kit estándar para hogares tiene un costo aproximado de Bs 2.800, mientras que algunas versiones compactas pueden encontrarse desde Bs 2.200.

¿Vale la pena contratar internet satelital?

Especialistas señalan que Starlink resulta especialmente atractivo para comunidades rurales, propiedades alejadas y lugares donde las empresas tradicionales no tienen cobertura.

Sin embargo, en ciudades donde existe fibra óptica, esta última suele mantener ventajas en estabilidad, menor latencia y costos mensuales más bajos. El principal valor del internet satelital radica en llevar conectividad a zonas donde antes era prácticamente imposible acceder a internet de alta velocidad.

Antes de contratar el servicio, se recomienda evaluar la cantidad de dispositivos que se conectarán, el uso previsto y el presupuesto disponible, considerando tanto la mensualidad como la inversión inicial en el equipo.

Con información de Revista Semana

Mira la programación en Red Uno Play