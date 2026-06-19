¡Atención! Esta es la variación del dólar paralelo del 15 al 19 de junio en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia registró leves fluctuaciones entre el 15 y el 19 de junio, manteniéndose próximo a la barrera de los Bs 10, según los reportes difundidos por plataformas especializadas que monitorean el comportamiento del mercado informal de divisas.

Durante la semana, la moneda estadounidense experimentó movimientos moderados que reflejaron una tendencia de estabilidad relativa. Aunque se observaron descensos graduales a mitad de semana, la cotización mostró una ligera recuperación en las últimas jornadas.

De acuerdo con los datos reportados, el lunes 15 de junio el dólar paralelo se cotizó en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,89 para la venta. El martes 16, la divisa registró una variación mínima y se ubicó en Bs 9,88 tanto para la compra como para la venta.

La tendencia descendente continuó el miércoles 17 de junio, cuando la cotización alcanzó Bs 9,86 para la compra y Bs 9,86 para la venta, marcando el nivel más bajo de la semana.

Sin embargo, el jueves 18 se evidenció una recuperación parcial. El dólar paralelo subió a Bs 9,87 para la compra y Bs 9,86 para la venta. La misma tendencia se mantuvo este viernes 19 de junio, jornada en la que cerró en Bs 9,87 para la compra y alrededor de Bs 9,86 para la venta.

Evolución del dólar paralelo

Balance semanal

El dólar paralelo concluyó la semana con una variación mínima respecto a su nivel inicial, manteniéndose estable y cercano a los Bs 10. Los descensos observados a mitad de semana fueron compensados por una moderada recuperación en los últimos días, en un contexto donde el mercado continúa atento a la disponibilidad de divisas y al comportamiento de la demanda.

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