Brasil vs. Haití hoy por el Mundial 2026: horario y cómo ver el partido

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega con la obligación de sumar de a tres luego del empate en su estreno, mientras que Haití intentará dar la sorpresa tras caer en su primer compromiso del torneo.

Horarios del partido:

21:30: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

20:30: Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE. UU.).

19:30: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

18:30: México, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

02:30 del sábado: España. (FIFA)

Dónde ver EN VIVO:

Sudamérica: DSports y Disney+.

Argentina: DSports, TyC Sports y Paramount+.

España: DAZN.

México: Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca.

Estados Unidos: FOX, Telemundo y Peacock.

Centroamérica: FOX.

Brasil necesita una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Haití buscará sumar sus primeros puntos en una de las zonas más competitivas del campeonato.

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Fuente: Infobae

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