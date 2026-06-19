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Mundial 2026

Revisa aquí: tabla y posiciones ¿cómo marchan los sudamericanos en el Mundial?

Argentina y Colombia lideran sus grupos, mientras Uruguay, Brasil y Ecuador aún dejan dudas y Paraguay está obligado a reaccionar.

Martin Suarez Vargas

19/06/2026 12:31

Agregar Reduno en
Seleccionado argentino en entrenamiento en la Copa del Mundo. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Las selecciones sudamericanas ya tuvieron su estreno en el Mundial 2026 y la tabla empieza a tomar forma con realidades distintas para cada equipo de Conmebol. Tras la primera jornada, algunos celebran un arranque perfecto y otros ya sienten la presión de la segunda fecha.

En el Grupo J, Argentina inició con victoria y lidera con 3 puntos, compartiendo la cima con Argelia, también con tres unidades. Austria y Jordania aún no suman.

En el Grupo C, Brasil aparece con 1 punto tras su empate en el debut, igualado con Marruecos, mientras Escocia lidera con 3 unidades y Haití cierra sin puntos.

Uruguay también arrancó con un empate y tiene un punto en el Grupo H, misma línea que España. Arabia Saudita y Cabo Verde todavía no han sumado.

En el Grupo K, Colombia consiguió una victoria en su debut y se ubica con 3 puntos, al igual que Portugal. Uzbekistán y la República Democrática del Congo no lograron sumar en la primera jornada.

Ecuador, en el Grupo E, tiene cero puntos luego de caer en su estreno contra Costa de Marfil por 0-1, mientras Alemania lidera con 3 unidades y Curazao aún no puntúa.

Paraguay es la otra selección sudamericana sin puntos en el Grupo D, donde Estados Unidos y Australia lideran con 3 unidades cada uno, mientras Turquía también se mantiene sin sumar.

Con la segunda jornada en el horizonte, las selecciones de Conmebol empiezan a definir su camino en un Mundial donde cada punto ya pesa en la lucha por la clasificación.

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