¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales? La lista sorprende

Miroslav Klose sigue siendo el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos, pero Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan al Mundial 2026 con posibilidades reales de alcanzar o superar una marca que durante años pareció intocable.

Algunos récords parecen destinados a permanecer para siempre. Durante más de una década, los 16 goles anotados por Miroslav Klose en los Mundiales se mantuvieron como una cifra inalcanzable. Sin embargo, la Copa del Mundo de 2026 vuelve a poner el foco sobre dos nombres que podrían cambiar la historia: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El capitán argentino llega a la cita mundialista con 13 goles en 26 partidos disputados, mientras que la estrella francesa suma 12 tantos en apenas 14 encuentros. La diferencia es mínima, pero sus caminos hacia la élite del fútbol mundial reflejan trayectorias muy distintas.

Messi, la constancia de una leyenda

Desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, Lionel Messi ha construido una carrera mundialista marcada por la longevidad, la regularidad y la capacidad de aparecer en los momentos decisivos.

A lo largo de seis participaciones, el argentino no solo alcanzó los 13 goles, sino que también sumó ocho asistencias y conquistó el título mundial con Argentina. Su legado trasciende las estadísticas, aunque el récord de Klose aparece ahora como una posibilidad real para cerrar una trayectoria histórica.

Mbappé, la amenaza que llegó antes de tiempo

Si Messi representa la constancia, Mbappé simboliza la velocidad con la que pueden caer los récords.

Con apenas tres Mundiales disputados, el delantero francés ya acumula 12 goles y se ubica entre los máximos artilleros de todos los tiempos. Campeón en Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, el atacante mantiene una impresionante media de 0,86 goles por partido en Copas del Mundo.

A sus 27 años, no solo tiene opciones de alcanzar a Klose en este torneo, sino también de establecer una marca que podría perdurar durante décadas.

El Top 5 de goleadores históricos

La clasificación de máximos anotadores en la historia de los Mundiales sigue liderada por Miroslav Klose:

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles. Just Fontaine (Francia) – 13 goles. Lionel Messi (Argentina) – 13 goles.

Kylian Mbappé, con 12 tantos, comparte lugar con Pelé y ya se encuentra a solo cuatro anotaciones del récord absoluto.

Un Mundial que puede cambiar la historia

La Copa del Mundo 2026 podría convertirse en el escenario definitivo para esta batalla estadística.

Por un lado, Messi busca coronar una carrera irrepetible con el récord más prestigioso de los Mundiales. Por otro, Mbappé parece tener el tiempo a su favor para adueñarse de una marca histórica y convertirse en el referente de una nueva generación.

Lo que está en juego no son solo goles. También es la posibilidad de escribir una página que permanezca durante décadas en la memoria del fútbol mundial.

Porque mientras Klose observa desde la cima, dos de las mayores estrellas de este siglo intentan alcanzar la inmortalidad.

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