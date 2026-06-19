Un alojamiento de Quilmes se vuelve viral con habitaciones inspiradas en la selección argentina

El establecimiento, ubicado en Ezpeleta, partido de Quilmes, decoró sus instalaciones con temática mundialista y bautizó sus habitaciones con nombres de futbolistas de la selección argentina. La original propuesta despertó miles de reacciones en redes sociales.

La pasión por el fútbol y el Mundial parece no tener límites. Un hotel alojamiento de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, se convirtió en tendencia en las últimas horas tras presentar una llamativa iniciativa inspirada en la selección argentina.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el establecimiento mostró sus instalaciones decoradas con banderas, colores alusivos al equipo nacional y una particular novedad: cada habitación fue identificada con el nombre de uno de los futbolistas que integran el plantel argentino.

La propuesta fue lanzada en el marco del debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

“¡Nosotros estamos listos! ¿Y vos? ¡Venite a ‘El Ruca’ y sentí dos pasiones en la misma noche!”, escribió el hotel en la publicación que acompañó el video promocional.

Según se observa en las imágenes, los cuartos exhiben el número de habitación junto al nombre del jugador asignado, en una apuesta de marketing que combina el fervor futbolero con el entretenimiento.

Además de la tematización de los espacios, el establecimiento anunció promociones especiales vinculadas al Mundial para incentivar la participación de sus clientes durante la competencia.

Las redes reaccionaron

Como suele ocurrir con las iniciativas más originales, las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una catarata de comentarios en redes sociales.

Muchos usuarios destacaron la creatividad de la campaña, mientras que otros aprovecharon la ocasión para realizar bromas relacionadas con los nombres de las habitaciones.

“Qué buen marketing” y “Cuánta presión para el que reserve la habitación Messi”, fueron algunas de las reacciones más compartidas.

La iniciativa demuestra cómo el Mundial no solo moviliza a los hinchas en los estadios y frente a los televisores, sino también a comercios y emprendimientos que buscan sumarse al clima futbolero con propuestas innovadoras y llamativas.

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