¡Cuidado con el reenvío! El misterio del falso virus de "Argentina campeón mundial" que alarma a usuarios de WhatsApp

Una cadena de mensajes que se viralizó con fuerza a través de WhatsApp en varios países encendió las alarmas de miles de usuarios. El alarmante texto advierte sobre un supuesto video titulado "Argentina Campeón Mundial" que, según el mensaje, tendría la capacidad de infectar y destruir los teléfonos celulares en cuestión de segundos. Sin embargo, autoridades de ciberseguridad y organismos oficiales ya salieron a confirmar que se trata de una noticia claramente falsa.

Este fenómeno de desinformación no es nuevo. El mismo mensaje ya había circulado con fuerza tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, y ha vuelto a reaparecer aprovechando el contexto y el furor global por el Mundial 2026.

¿Qué dice exactamente el mensaje viral?

El texto que se comparte de forma masiva —y que los expertos piden dejar de reenviar— dice textualmente:

"Van a publicar un video que muestra como Argentina sale campeón del mundo se llama 'Argentina Campeón Mundial' no lo abran porque entra al teléfono en 10 segundos y no se puede frenarlo de ninguna forma. Es un virus. Pásenlo a vuestros familiares y amigos. Ahora lo dijeron también en CNN".

A pesar del pánico que intenta infundir, la cadena carece por completo de veracidad. Una de las primeras señales de alerta es la supuesta mención a la cadena internacional CNN. Al revisar los canales oficiales de dicho medio de comunicación, se comprobó que no existe ninguna publicación, alerta o reporte relacionado con este presunto software malicioso.

Desmentido internacional: De América Latina a Europa

Las alertas sobre la falsedad del mensaje han llegado desde distintas partes del mundo:

En Argentina: Horacio Azzolin, fiscal del país sudamericano al mando de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), aseguró que en el organismo no se registran denuncias ni antecedentes vinculados a esta cadena. Calificó el mensaje como "claramente falso" y explicó que no hay evidencias técnicas de la existencia de un virus con características tan destructivas y fulminantes.

En España: La plataforma de verificación de datos Newtral consultó al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a raíz de la propagación del mismo texto en Europa, y la entidad española confirmó que tampoco tienen registros de ningún virus asociado a ese video, según informa el portal Crónica.

Cómo detectar que estás ante una cadena falsa

Los especialistas en seguridad informática recuerdan que este tipo de mensajes masivos suelen compartir patrones muy fáciles de identificar si se presta atención:

Errores de ortografía y redacción: El texto cuenta con fallas gramaticales evidentes y usa expresiones genéricas ("vuestros familiares") diseñadas para adaptarse a cualquier país de habla hispana.

Invocación de falsas autoridades: Citar a medios masivos (como CNN) o agencias de gobierno sin incluir un enlace directo es un recurso clásico para infundir credibilidad artificial.

Sentido de urgencia extrema: Frases como "no se puede frenarlo de ninguna forma" o la orden directa de "pásenlo a familiares y amigos" buscan apelar al miedo para que el usuario actúe por impulso y reenvíe el mensaje sin pensar.

El peligro real: Las estafas del Mundial 2026

Aunque este mensaje en particular no es más que un mito de internet que no representa un peligro real para los dispositivos, las autoridades recuerdan no bajar la guardia.

Grandes eventos internacionales como el Mundial 2026 suelen ser el escenario perfecto para que verdaderos ciberdelincuentes diseñen campañas de phishing (suplantación de identidad) o enlaces fraudulentos. Estos sí buscan robar datos personales, contraseñas o dinero bajo la promesa de supuestos premios, transmisiones en vivo gratuitas o venta de entradas. La recomendación de oro de los expertos es tajante: si te llega una cadena alarmante, corta la línea de transmisión y no la reenvíes.

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