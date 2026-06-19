Parlamentarios noruegos recrean tradicional cántico vikingo en apoyo a su selección

Los legisladores realizaron la tradicional maniobra conocida como “Viking Row”, una expresión de apoyo inspirada en la cultura y el espíritu de los aficionados noruegos. El gesto buscó motivar a la selección nacional antes de su participación mundialista.

La pasión por el fútbol llegó hasta las instalaciones del Parlamento de Noruega. En una escena poco habitual, legisladores del país europeo realizaron el tradicional “Viking Row”, una coreografía inspirada en los remos de los antiguos guerreros vikingos, como muestra de respaldo a la selección nacional antes de su participación en la Copa Mundial.

Durante la actividad, los parlamentarios se sentaron en filas y simularon remar al unísono mientras entonaban cánticos de aliento, replicando una de las celebraciones más representativas de la afición noruega. El momento fue captado en video y rápidamente llamó la atención en redes sociales por combinar el ambiente solemne de la política con el entusiasmo propio del deporte.

La iniciativa tuvo como objetivo enviar un mensaje de apoyo y unidad a los futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol internacional. Además, reflejó el entusiasmo que genera la participación de Noruega entre los ciudadanos y las instituciones nacionales.

El “Viking Row” se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de los seguidores noruegos, quienes suelen realizar esta coreografía en estadios y eventos deportivos para expresar orgullo nacional y respaldo a sus equipos.

Con este singular gesto, los legisladores demostraron que, más allá de las diferencias políticas, el deporte tiene la capacidad de unir a toda una nación detrás de un mismo objetivo.

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