“Ya pedí perdón”: Florencia Peña rompe el silencio tras la falsa noticia sobre el padre de Messi

La actriz volvió a referirse a la controversia generada por la difusión de una información falsa sobre el padre de Lionel Messi. Tras cumplir con su función teatral, aseguró estar agotada por la situación y remarcó que ya pidió disculpas públicamente.

Luego de presentarse en la obra "Las hijas", en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, Florencia Peña fue abordada por la prensa a la salida del teatro y protagonizó un tenso intercambio al ser consultada nuevamente sobre la polémica que se desató tras comunicar al aire una noticia falsa relacionada con el padre de Lionel Messi.

Visiblemente cansada por la repercusión del episodio, la actriz expresó su malestar ante las reiteradas preguntas de los periodistas.

“Ya está, ya dije todo. ¿Qué más voy a decir? ¿Me quieren poner en un paredón y pegarme? ¿Qué más?”, lanzó mientras caminaba hacia su vehículo, según imágenes difundidas por el programa televisivo "Desayuno Americano".

Pese a su evidente incomodidad, Peña insistió en que ya asumió su responsabilidad por lo ocurrido y reiteró sus disculpas.

“Hice la función, hice todo lo que tengo que hacer. Ya pedí perdón, ya expliqué cómo había sido todo. Lo lamento muchísimo. Fue durísimo, pero lo logré. Me hizo bien actuar y ya está”, afirmó.

Consultada sobre si el contacto con el público y sus compañeros le había servido para sobrellevar el momento, respondió: “Sí, obvio. Además, cumplir con mis obligaciones. Este es mi trabajo también. Lamento mucho lo que pasó. Ya escucharon lo que dije. Ya va a bajar la espuma, ahora estoy muy cansada”.

La actriz también reveló que contaba con el apoyo de su familia y señaló que sus hijos y su esposo la esperaban en casa tras la función.

En un momento de la charla, un cronista le preguntó si esta había sido la situación más difícil de su carrera artística. Entre risas, Peña evitó profundizar y respondió: “Buscá el archivo”.

El pedido de disculpas

Horas antes, la actriz había realizado un emotivo descargo en televisión para explicar cómo se produjo el error durante su participación en un programa de streaming.

En diálogo con un móvil televisivo, aseguró sentirse afectada por las consecuencias de lo ocurrido y reiteró sus disculpas a quienes pudieron verse perjudicados.

“Si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase”, expresó.

Asimismo, explicó que recibió la información mientras se encontraba al aire y que no tuvo posibilidad de verificarla en ese momento.

“Yo estaba al aire. En Luzu no hay monitores. Trabajo desconectada del teléfono y la computadora. Por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo que sería bueno que dijera algo”, sostuvo.

Mientras la polémica continúa generando repercusiones en redes sociales y medios de comunicación, la actriz busca dar por cerrado el episodio y enfocarse nuevamente en sus actividades profesionales.

Con información de TN.

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