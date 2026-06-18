¡Lo último! Familia de Messi emite un comunicado sobre la salud de su padre

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, luego de una jornada marcada por versiones y especulaciones en torno a su situación médica.

En el texto, el entorno del futbolista explicó que el padre del capitán argentino se encuentra bajo seguimiento médico y en proceso de recuperación, al tiempo que cuestionó la difusión de información no confirmada sobre su estado.

A continuación, el comunicado íntegro difundido por la familia Messi:

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".

Foto: Redes sociales.

El comunicado busca poner fin a las especulaciones y remarcar que cualquier información oficial sobre la evolución de Jorge Messi será difundida únicamente por su círculo más cercano, mientras Lionel su hijo disputa el Mundial con la selección de Argentina.

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