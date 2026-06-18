Del coma a las canchas: la increíble historia del futbolista que venció a la muerte y volvió a jugar

El fútbol está lleno de historias de esfuerzo, pero pocas tan impactantes como la de Nabil Bentaleb. El mediocampista argelino, que actualmente vuelve a competir al más alto nivel, estuvo a punto de perder la vida hace menos de dos años tras sufrir un paro cardíaco que cambió su destino para siempre.

Todo ocurrió en junio de 2024, cuando disputaba un partido informal con amigos. De manera repentina, se desplomó sobre el terreno de juego y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. Su estado era crítico.

Los médicos lucharon por salvarle la vida y, debido a la gravedad del cuadro, debieron inducirlo a un coma mientras estabilizaban sus funciones vitales. Durante aquellos días de incertidumbre, la preocupación no solo giraba en torno a su carrera deportiva, sino también a su supervivencia.

Una decisión que cambió su vida

Tras superar la fase más delicada, los especialistas determinaron implantarle un marcapasos-desfibrilador, un dispositivo capaz de monitorear permanentemente el ritmo cardíaco y actuar automáticamente si detecta una arritmia potencialmente mortal.

La noticia fue un golpe difícil para el jugador. En aquel momento, incluso recibió advertencias de que su carrera profesional podría haber llegado a su fin.

Sin embargo, Bentaleb decidió no rendirse.

El regreso que emocionó al fútbol

Después de meses de rehabilitación, controles médicos y exigentes evaluaciones cardiológicas, recibió la autorización para volver a entrenarse.

Su regreso fue tan emotivo como inesperado. Apenas volvió a competir oficialmente con el Lille, anotó un gol en su primer partido, protagonizando una escena que recorrió el mundo y que fue celebrada por aficionados, compañeros y profesionales de la salud.

Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia, disciplina y esperanza para miles de personas que enfrentan problemas cardíacos.

¿Qué es un desfibrilador implantable?

El dispositivo que lleva Bentaleb se coloca debajo de la piel y está conectado al corazón mediante cables especiales.

Su función es vigilar el ritmo cardíaco las 24 horas del día y actuar inmediatamente si detecta una alteración grave que pueda poner en peligro la vida del paciente, aplicando una descarga eléctrica para restablecer el latido normal.

Especialistas destacan que los avances en cardiología han permitido que muchas personas con este tipo de dispositivos puedan retomar una vida activa e incluso, en casos cuidadosamente evaluados, regresar al deporte profesional.

Un mensaje que va más allá del fútbol

La historia de Bentaleb también sirve para recordar la importancia de prestar atención a señales de alerta como desmayos, palpitaciones, dolor en el pecho o dificultad para respirar durante la actividad física.

Además, los expertos insisten en la necesidad de contar con desfibriladores externos y personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) en clubes, centros deportivos y espacios públicos, herramientas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Hoy, cada vez que Nabil Bentaleb vuelve a pisar una cancha, su historia recuerda que algunas victorias son mucho más importantes que cualquier resultado deportivo.

Con información de TN.

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