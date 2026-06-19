Una mansión de ensueño: Jennifer López nos da un tour por su hogar

La cantante y compositora estadounidense de 56 años, Jennifer Lopez, continúa más vigente que nunca. Con una carrera que no se detiene, “JLo” no tiene reparos en mostrar su vida de lujo, fruto de años arriba de los escenarios que le permitieron tener una impactante mansión.

Jennifer López suele mostrar su hogar en las redes sociales y los detalles que más sorprenden están en la parte exterior de la propiedad: un porche que parece un living y una enorme pileta que tiene jacuzzi incluido.

JLo vive actualmente en Hidden Hills, una exclusiva comunidad cerrada en el área de Los Ángeles, California, a la que se mudó luego de su último divorcio con Ben Affleck. El lugar está pensado para vivir en privacidad, pero también compartir con sus cariños más cercanos: por eso el enorme espacio exterior para grandes reuniones.

Un hogar con estilo clásico

La artista apostó por una decoración que combina frescura, confort y un aire retro inspirado en los años 60, con guiños al estilo Palm Springs. Se trata de un espacio exterior pensado como un verdadero oasis de verano, con una estética elegante, sofisticada y cargada de detalles de lujo.

El porche fue concebido como un salón exterior. Allí, Jennifer Lopez incorporó elementos propios del interiorismo, como dos lámparas de araña colgantes, cortinas de lino blanco, una chimenea de obra de gran tamaño y un espejo con marco en pan de oro. Estos recursos hacen que el espacio se perciba como una extensión de la casa.

El jardín también cuenta con pequeños rincones diseñados para el descanso y la reunión. Entre ellos se destaca un sector con mesa y sillas de hierro forjado, de estilo artesano y retro, que aporta un aire clásico y atemporal. La propuesta general busca que el espacio no solo funcione como zona exterior, sino como un lugar cómodo para recibir invitados y disfrutar al aire libre.

Espacios de relajación

Sin embargo, uno de los mayores protagonistas del hogar es la pileta con jacuzzi integrado, rodeada por un solárium decorado con hamacas de madera y colchonetas en tono rosa salmón. Esa elección cromática genera un contraste cálido y vibrante con el azul del agua y la madera de teca, lo que refuerza una atmósfera veraniega, glamorosa y nostálgica.

En conjunto, el jardín combina estilo boho-chic, detalles retro, materiales nobles y una paleta pensada para transmitir calma y frescura. Las paredes de color verde musgo, las cortinas livianas, los muebles con impronta artesanal y los acentos de color convierten el exterior de la mansión en un espacio ideal para desconectar, disfrutar del verano y recibir amigos con lujo y comodidad.

Más allá de cada detalle decorativo, el exterior de la propiedad refleja una forma de habitar la casa muy asociada al estilo de vida californiano: ambientes abiertos, conexión con el clima, espacios preparados para encuentros sociales y sectores pensados para el descanso cotidiano.

El origen de la fortuna de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una figura que construyó su fortuna a partir de una carrera sostenida durante décadas. Su recorrido no se limitó a la música: además de llenar escenarios, la artista logró instalarse en el cine, la televisión, la moda, la belleza y distintas marcas personales que ampliaron su nombre mucho más allá del entretenimiento.

Desde sus primeros pasos como bailarina hasta su consagración como cantante y actriz, JLo construyó una carrera atravesada por la constancia, la exposición y la capacidad de reinventarse. Ese recorrido le permitió convertirse en una de las artistas latinas más reconocidas del mundo y sostener un estilo de vida acorde a su éxito internacional.

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