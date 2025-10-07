Pese a haberse separado oficialmente en enero pasado, Jennifer López y Ben Affleck demostraron que mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo en el ámbito profesional. La expareja coincidió en la alfombra roja de la premiere de Kiss of the Spider Woman, película musical que ella protagoniza y él produce.

Durante su discurso previo a la proyección del filme, López agradeció públicamente al actor y cineasta por su respaldo en el proyecto.

“Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti ni sin Artist Equity”, expresó la cantante y actriz, visiblemente emocionada.

El evento marcó el primer reencuentro público de los artistas desde su separación, lo que generó gran expectativa entre los asistentes y la prensa especializada.

Por su parte, Affleck también dedicó palabras de reconocimiento a su exesposa, destacando su talento y dedicación en el rodaje.

“Trabajó muchísimo. En la película se pueden ver todos sus múltiples talentos. Es alguien que creció viendo los grandes musicales clásicos”, comentó el actor.

Kiss of the Spider Woman fue coproducida por Artist Equity, la compañía fundada por Affleck y Matt Damon. El rodaje de la cinta coincidió con el periodo en que la pareja finalizaba su proceso de divorcio, el pasado mes de enero.

