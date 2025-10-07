TEMAS DE HOY:
Denuncian maltrato Palmasola INSEGURIDAD SANTA CRUZ

Internacional

¡De terror! Asesinaron a un juez a tiros en plena audiencia por terrenos

El violento hecho se registró en una sala penal de Albania, donde una de las partes atacó a la autoridad judicial y a la otra parte en disputa.

Silvia Sanchez

07/10/2025 11:04

Imagen captura RR.SS.
Albania

Ocurrió en un Tribunal de Apelaciones en Tirana, Albania, un juez fue asesinado a tiros por un hombre de 30 años, quien comparecía junto a otras dos personas, por una disputa de propiedades.

Según el reporte policial, el hombre abrió fuego contra el juez cuando estaba siendo juzgado, además hirió a las otras dos personas que comparecían en contra de él, un padre y su hijo, ambos se encuentran estables.

Aunque el juez fue trasladado de urgencia al hospital tras el horroroso ataque, finalmente perdió la vida, debido a las profundas heridas que le provocaron los disparos.

Los informes locales indican que el agresor abrió fuego porque creía que estaba a punto de perder el caso.

Tanto el agresor, como uno de sus familiares, además de un guardia de seguridad del tribunal, fueron arrestados en relación con el tiroteo, mientras continúan las investigaciones.

La víctima era un jurista respetado con más de 30 años de experiencia en el campo legal, había trabajado en el Tribunal de Apelaciones de Tirana desde 2019.

 

 

