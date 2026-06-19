¿Perdería todo si su celular deja de funcionar? Así puede proteger sus datos

Realizar una copia de seguridad permite proteger fotografías, contactos, documentos y conversaciones ante robos, pérdidas o fallas inesperadas. Tanto Android como iPhone ofrecen herramientas integradas para respaldar la información de forma rápida y sencilla.
19/06/2026 12:08
Escuchar esta nota
Realizar una copia de seguridad permite proteger fotografías, contactos, documentos y conversaciones ante robos, pérdidas o fallas inesperadas. Tanto Android como iPhone ofrecen herramientas integradas para respaldar la información de forma rápida y sencilla.
Los teléfonos móviles almacenan gran parte de nuestra vida digital: fotografías, videos, contactos, documentos, conversaciones y hasta información bancaria. Por ello, realizar una copia de seguridad periódica se ha convertido en una medida fundamental para evitar pérdidas irreparables ante cualquier imprevisto.
Un robo, una caída accidental, una falla del sistema o incluso la pérdida del dispositivo pueden dejar al usuario sin acceso a información valiosa. Sin embargo, dedicar unos minutos a crear un respaldo puede marcar la diferencia entre recuperar todos los datos o perderlos para siempre.
¿Por qué es importante hacer una copia de seguridad?
Además de fotos y videos, los teléfonos guardan información personal y laboral que puede resultar difícil de recuperar.
Las copias de seguridad permiten restaurar rápidamente la configuración del dispositivo, recuperar contactos, aplicaciones y conversaciones, e incluso migrar toda la información a un nuevo teléfono sin complicaciones.
Cómo hacer una copia de seguridad en iPhone
Los usuarios de iPhone cuentan con dos opciones principales:
La alternativa más rápida consiste en utilizar el servicio de almacenamiento en la nube de Apple.
Ruta:
Ajustes > Nombre del usuario > iCloud > Copia en iCloud
Una vez dentro, solo hay que seleccionar la opción "Crear copia ahora".
Este respaldo incluye contactos, mensajes, fotografías, aplicaciones y configuraciones del sistema. Apple ofrece 5 GB gratuitos, aunque los usuarios con gran cantidad de archivos pueden requerir más espacio.
También es posible guardar toda la información en un ordenador.
• En Mac, el proceso se realiza desde Finder.
• En Windows, mediante iTunes.
Activar la opción "Cifrar copia local" permite incluir contraseñas guardadas y datos de salud en el respaldo.
Cómo hacer una copia de seguridad en Android
La mayoría de los dispositivos Android utilizan los servicios de Google para realizar respaldos automáticos.
Ruta:
Ajustes > Sistema > Copia de seguridad
Desde allí puede activarse la copia mediante Google One.
El sistema permite guardar:
• Contactos.
• Historial de llamadas.
• Configuraciones del dispositivo.
• Datos de aplicaciones.
• Fotografías almacenadas en Google Fotos.
Google ofrece 15 GB gratuitos compartidos entre Gmail, Google Drive y las copias de seguridad.
Opciones adicionales según el fabricante
Algunas marcas incorporan sistemas propios de respaldo.
En Samsung, por ejemplo, se puede acceder a:
Ajustes > Cuentas y copia de seguridad
A través de Samsung Cloud es posible guardar configuraciones específicas del sistema, diseños de pantalla y otros datos personalizados.
Fabricantes como Xiaomi, OPPO y Motorola también incluyen herramientas similares integradas en sus dispositivos.
Cómo proteger las fotografías
Las imágenes suelen ser los archivos más valiosos para la mayoría de los usuarios.
Por ello, se recomienda verificar que:
• Google Fotos esté sincronizado en Android.
• iCloud Fotos esté activado en iPhone.
Antes de viajar o cambiar de dispositivo, conviene conectarse a una red WiFi y asegurarse de que todas las imágenes hayan sido cargadas correctamente a la nube.
Cómo guardar los chats de WhatsApp
Aunque WhatsApp realiza copias automáticas, los especialistas aconsejan crear un respaldo manual antes de un viaje o de cambiar de teléfono.
Ruta:
WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad de chats > Crear copia de seguridad ahora
Ruta:
WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat
Este procedimiento permite conservar conversaciones, fotografías, videos y archivos compartidos en la aplicación.
Una práctica que puede evitar grandes pérdidas
Realizar una copia de seguridad toma apenas unos minutos, pero puede evitar la pérdida de años de recuerdos, documentos importantes y conversaciones personales.
Mantener los respaldos actualizados es una de las medidas más simples y efectivas para proteger la información digital en cualquier momento y lugar.
Mira la programación en Red Uno Play